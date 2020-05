📅 TPP LIVE - IL 26 MAGGIO IN DIRETTA DA RUVO CON IL PROGETTO NeTT PER PARLARE DEL TEATRO OLTRE LE FRONTIERE



Secondo appuntamento della settimana con #TPPLIVE sulla nostra pagina Facebook. Martedì 26 maggio alle ore 12.30 parleremo del Progetto NeTT e del teatro oltre le frontiere.

In diretta da Ruvo di Puglia e più precisamente dal Teatro Comunale attualmente in ristrutturazione.

Verrà illustrato il progetto “Racconti di Pietra”, percorso integrato nato dall’intuizione dell’Associazione culturale Tra il dire e il Fare “Compagnia La Luna nel Letto” e dal desiderio di portare alla luce l'importante ruolo che gli operatori teatrali possono svolgere nella valorizzazione dei beni culturali, naturali e nello sviluppo del turismo sostenibile.

Durante il collegamento sarà possibile effettuare un tour virtuale in anteprima all’interno del teatro e verranno presentati due video sulle attività sviluppate.



A rispondere alle domande di Ileana Sapone e Maddalena Tulanti saranno il direttore generale del Dipartimento Cultura della Regione Puglia Aldo Patruno; l’assessore alla cultura del Comune di Ruvo di Puglia Monica Filograno; Michelangelo Campanale e Katia Scarimbolo rispettivamente regista e direttore artistico e drammaturga e direttrice organizzativa della Compagnia La Luna nel Letto/Ass. Cult. Tra il dire e il fare e del Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, e la manager del Teatro Regionale e municipale di Patrasso, Sygkitikli Vlhaki.

La puntata sarà trasmessa in cross-posting anche sulle pagine di bonculture, FIRSTonline, Icon Radio, Il Megafono 5RS, ilikepuglia, la Repubblica - Bari, LeccePrima.it, PiiiL Cultura Puglia, quiSalento.it, Quotidiano l'Attacco, TELEBARI, Radio Doppio Zero, Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

