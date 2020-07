Attraverso questo importante riconoscimento, attribuito dal Centro per il libro e la lettura, Istituto autonomo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, d’intesa con l’ANCI, Stornarella potrà partecipare ai bandi di finanziamento per la realizzazione di progetti sulla lettura indetti dal Centro per il libro e la lettura.

Con la qualifica di “CITTÀ CHE LEGGE ” vengono promosse e valorizzate le Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche di incentivazione alla lettura. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Stornarella è quello di riconoscere e sostenere la crescita culturale attraverso la diffusione della lettura come valore condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

Una “CITTÀ CHE LEGGE” può garantire alla comunità l’accesso ai libri e alla lettura attraverso biblioteche e librerie, ospita festival, rassegne o fiere che chiamano a raccolta i lettori ed incuriosiscono i non lettori, partecipa a iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie ed associazioni e aderisce ai progetti nazionali del Centro per il libro e la lettura.

Questo risultato è stato possibile grazie alla vitalità di chi, da sempre, animato dall’amore per la cultura, si è rimboccato le maniche per realizzare significanti iniziative, come “Libriamoci” ed il “Maggio dei libri” promosse dall’ I.C. “A. Moro” sin dalla loro istituzione; il Festival del Pensiero realizzato dall’Associazione Attivamente; i diversi progetti di lettura realizzati negli ultimi sei anni, nati dalla collaborazione tra Scuola ed Amministrazione comunale, come quello per la Scuola Statale dell’Infanzia e “Libriamoci il giovedì” e quelli culturali nati dalla collaborazione tra Scuola, Parrocchia ed Ente locale.

Il prossimo passo sarà la stipula di un patto locale per la lettura che preveda una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche condivise. Stornarella CITTÀ CHE LEGGE deve essere motivo di orgoglio per tutti ed al tempo stesso la spinta per continuare a fare ancora meglio tutti insieme!

Comunicato Stampa

Comune di Stornarella