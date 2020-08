La Map Consulting nella persona del suo legale rappresentante dott.ssa Maria Assunta Pintus, vista la situazione di stallo totale societario venutasi a creare all’interno della società Calcio Foggia 1920, che sicuramente andrà risolta nelle prossime ore, ha deciso di accogliere l’appello del Sindaco di Foggia decidendo di mettere a disposizione le proprie quote societarie.



Forte delle dichiarazioni del presidente Felleca, sulla sua disponibilità e sulla sua solidità finanziaria utile per garantire, anche da solo, sia la domanda di ripescaggio che le spese di gestione per affrontare il campionato in Lega Pro; consapevole che sin dal primo giorno del suo coinvolgimento nell’impresa calcistica Foggiana ha sempre onorato ogni impegno richiesto dall’attuale dirigenza, talvolta andando anche oltre le proprie quote di partecipazione; per evitare che il Calcio Foggia possa in un momento così delicato essere danneggiato dal perdurare delle diatribe interne tra soci, decide di fare un passo indietro e si rende disponibile a cedere al sig. Felleca le proprie quote societarie, riprendendo la trattativa dal punto e alle condizioni a cui recentemente erano giunti i nostri legali.

Visti i tempi ristretti, dichiara di essere disponibile anche nell’immediato a definire l’operazione in sede notarile, per garantire alla dirigenza del Calcio Foggia 1920 di proseguire con la dovuta serenità nella predisposizione di tutti i documenti e le garanzie necessari per la domanda di ripescaggio in Lega Pro.

Comunicato Stampa