Una Ford Focus è stata danneggiata da un incendio verificatosi in un quartiere residenziale di Via De Gasperi ad Orta Nova, nella notte tra venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre. Così come riporta Foggia Today, il veicolo avrebbe preso fuoco dalla parte anteriore intorno alle ore 3, per cause ancora da accertare.

L’auto è risultata di proprietà di un bracciante agricolo del posto. I vigili del fuoco non hanno rilevato tracce evidenti di dolo, ma saranno necessarie ulteriori verifiche per individuare le cause del rogo. Sulla vicenda sono in corso gli oppurtini accertamenti dei carabinieri.