“Rieducarci a quello che significa davvero stare insieme e condividere dei sentimenti con gli altri”. Questo è stato il senso dell’evento, volutamente informale” Lib(e)ri nel lockdown”, organizzato dal gruppo di lettura “Gli Spaginati” e dal KmSclero di Stornarella che ha ospitato l’iniziativa di lunedì 29 settembre. La partecipazione è stata libera ed ognuno ha portato con sé un testo e ha raccontato la propria esperienza di lettura avuta durante il periodo del lockdown. Al centro della discussione non solo le consuetudini del periodo di quarantena, ma anche altri argomenti come la cultura moderna e la politica, passando per temi più personali legati alla crescita e l’autoconsapevolezza.

Hanno partecipato il gruppo di lettura “Leggermente noi” di Orta Nova e la Pro Loco di Stornarella, assieme al sindaco Massimo Colia che è intervenuto ringraziando Paola Grillo e la vice Sindaca Brigida Cifaldi, per le varie attività e iniziative che consentono di mantenere il circuito della cultura attivo in paese. Il sindaco ha concluso affermando quanto segue: “Il lockdown ci ha negato la libertà di uscire di casa, ma in un certo senso ci ha liberati dai meccanismi quotidiani che non ci permettevano di considerare gli aspetti positivi delle cose”.

Nella parte conclusiva del book-talk, la professoressa Paola Grillo ha raccontato la sua esperienza personale relativa all’infezione da Covid-19, vissuta nella prima fase della pandemia in Italia. La docente ha reso tutti partecipi delle sue riflessioni: “Non voglio che sia un momento triste, anzi è bello vedere come questo lockdown sia stata una esperienza che abbia messo tutti sullo stesso livello. Adesso è giunto il momento di darci un messaggio di vita e di speranza”. Non a caso la tematica alla base di questo evento culturale è stata “l’invenzione del presente”.

L’evento è stato patrocinato dal Rotary Club, dall’associazione di promozione sociale “Federico II eventi” di Cerignola, dall’Amministrazione Comunale di Stornarella e dal Presidio del Libro di Foggia. L’evento si inserisce nella 16esima edizione della festa dei lettori che ha visto una serie di iniziative pubbliche in tutta la Regione e in tutta la provincia di Foggia.

Antonio Pagone