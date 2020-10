La copertina di questo libro recita: “Don’t panic!”. Ma se ci si trovasse all’improvviso senza casa e, addirittura, senza pianeta, in un’astronave aliena? L’umorista britannico Douglas Adams, in “Guida galattica per autostoppisti”, racconta le avventure di Arthur Dent e del suo amico Ford Perfect in giro per l’universo, grazie alle quali raggiungono mondi tra i più bizzarri. Adams è considerato, anche grazie a questo testo che è uno dei suoi più venduti, il più famoso umorista inglese contemporaneo. Nato come sceneggiato radiofonico, “Guida galattica per autostoppisti” non è solo una storia che approfitta del genere fantascientifico per creare situazioni surreali (e comiche), ma offre anche una fine riflessione sull’uomo, sulle domande che si pone e sulle priorità che si dà, sforzandosi in imprese a volte inutili o superflue. Un libro leggero, che fa anche riflettere. Un classico che non dovrebbe mancare in una buona libreria.

Se fosse cibo:

Il piatto ideale per l’autostoppista: un panino con la mortadella!

Racchiuso in una frase:

Una delle cose che Ford Perfect aveva sempre trovato difficile comprendere a proposito degli umani era il loro vizio di affermare e ripetere cose assolutamente ovvie, come risultava evidente da frasi quali “Che bella giornata!” o “Come sei alto!” oppure “Oddio, sembra che tu sia appena caduto in un pozzo profondo nove metri: ti sei fatto male?”. In un primo tempo Ford si era fatto una sua teoria per spiegare questo strano comportamento. Aveva pensato che le bocche degli esseri umani dovevano continuamente esercitarsi a parlare per evitare di rimanere inceppate. Dopo […] aveva pensato che se gli esseri umani non si esercitavano in continuazione ad aprire e chiudere la bocca, correvano il rischio di cominciare a far lavorare il cervello. (p. 55)

Edizione Utilizzata:

Douglas ADAMS, Guida galattica per autostoppisti, Mondadori, Milano 2020

Dove trovare il libro:

Questo libro si può ordinare in tutte le librerie fisiche e, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, nelle maggiori librerie online italiane (mondadoristore.it, unilibro.it, ibs.it).