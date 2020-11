“Dopo aver avuto contatti con un amico risultato positivo al Covid, io e parte dei consiglieri di maggioranza in consiglio comunale, siamo in quarantena”. E’ quanto afferma, in una nota, il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri, che dice di star bene e non avere sintomi. “Resteremo in isolamento fino all’esito del tampone che effettueremo lunedì. Al nostro carissimo amico risultato positivo auguro una veloce guarigione”.

In via precauzionale gli uffici comunali sono rimasti chiusi per un giorno, al fine di consentire la sanificazione dei locali. Nel frattempo il sindaco è intervenuto anche sulle continue richieste di aggiornamenti relativi ai dati del contagio dal COVID-19 nella città del Monti Dauni. “Rispetto alle richieste di tanti cittadini di conoscere il numero dei contagi, torno a ribadire che non sono nelle condizioni, come tutti i sindaci, di fornire dati esatti, e dunque, non mi permetto di dare cifre che non corrispondono alla realtà. Sono confortato dal fatto che, rispetto alla scorsa settimana, non si hanno notizie di un particolare aumento dei casi di Covid” – aggiunge il primo cittadino.

“Vi informo, inoltre, che non prorogherò l’ordinanza di chiusura delle scuole oltre il 29 novembre. Non potrei fare diversamente vista la decisione del Governo di non dichiarare la provincia di Foggia zona rossa e dalle ultime dichiarazioni de Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all’apertura di tutte le scuole a partire dal 3 dicembre. Fino a quella data, dunque, nella nostra città sarà in vigore l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che alle famiglie dà la possibilità di scegliere tra scuola in presenza, in DID, in DAD e in DIP”.

“Il rientro – continua il sindaco – sarà in totale sicurezza poiché tutte le strutture sono state sanificate. Inoltre, come già annunciato, siamo in attesa che l’ASL ci comunichi giorni e modalità per effettuare i tamponi all’intera popolazione scolastica per uno screening generale che non condizionerà l’apertura o meno della scuola. Una misura che darà maggiore serenità, ma che certo non è risolutiva. Siate, sempre, quotidianamente, attenti e prudenti. Osservare tutte le misure anti-COVID è fondamentale”.