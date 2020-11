“Voglio un Foggia cinico”, aveva detto Marchionni alla vigilia di Vibonese-Foggia. Ma, sul campo, i rossoneri non vanno oltre il pari e impattano 1-1 in Calabria nel recupero della nona giornata, girone C, della serie C.

PRIMO TEMPO. I satanelli partono bene e dopo 8 minuti passano: Sciacca controlla male un rimpallo in area, D’Andrea è lesto ad approfittarne e con un pallonetto supera Marson e firma la sua prima rete in campionato. La Vibonese cerca di reagire ma Fumagalli non corre particolari pericoli. Il pari dei padroni di casa arriva comunque al 24′: Laaribi sfrutta al massimo un calcio di punizione al limite dell’area e fulmina Fumagalli da posizione molto defilata. Il primo tempo scorre tra duelli duri a centrocampo e occasioni praticamente nulle.

SECONDO TEMPO. La ripresa ha il copione già scritto: nessuna delle due compagini si scopre più di tanto e il pari diventa logica conseguenza. Unica scena degna di nota è il doppio infortunio di Salvi e Germinio che si scontrano in maniera fortuita, costringendo Marchionni alla doppia sostituzione con i debuttanti Morrone e Galeotafiore. Il Foggia avrebbe anche l’occasione per vincerla al 96′, in pieno recupero, quando Kalombo mette in area un pallone invitante ma Rocca sfiora soltanto la palla che termina a lato. Sarebbe stato troppo in una partita in cui il pari è il risultato più giusto. Finisce 1-1, con i rossoneri che salgono a 15 punti in classifica, all’ottavo posto. Domenica si va a Viterbo, contro una diretta concorrente alla salvezza ma con un handicap: mancherà Curcio per squalifica. E di questi tempi, con un Foggia anemico in attacco, non è un semplice dettaglio.

TABELLINO

Vibonese – Foggia 1-1

Reti: 7′ D’Andrea (F), 23′ Laaribi (V)

Vibonese (3-4-1-2): Marson; Sciacca, Bachini, Mahrous; Ciotti, Berardi (68′ Spina), Ambro, Laaribi (84′ Prezzabile); Rasi; Plescia (73′ Parigi), Statella

A disposizione: Mengoni; Spina, La Ragione, Leone, Prezzabile, Di Santo, Parigi, Montagno Grillo, Riga, Vitiello, Falla

Allenatore: Angelo Galfano

Foggia (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi (57′ Germinio, 77′ Galeatofiore), Del Prete; Kalombo, Vitale (65′ Garofalo), Salvi (77′ Morrone), Rocca, Di Jenno; Curcio, D’Andrea (65′ (Baldè)

A disposizione: Vitali, Galeotafiore, Dell’Agnello, Germinio, Raggio Garibaldi, Garofalo, Morrone, Lucarelli, Aramini, Pompa, Baldé, Regoli

Allenatore: Marco Marchionni

Arbitro: Marco Emmanuele di Pisa (Assistenti: Lorenzo D’Ilario di Tivoli e Andrea Cravotta di Citta’ di Castello)

Ammoniti: 25′ Curcio (F), 47′ Laaribi (V), 58′ Ciotti (V), 61′ Salvi (F)