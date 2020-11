Ecco, ci siamo: l’ultimo romanzo di Montalbano. Sono passati 18 anni da quando lo incontrai con “Il ladro di merendine”. E ora è qui con la sua ultima avventura, dal titolo tanto insolito quanto somigliante al mio nome: “Riccardino”. Scritta da Camilleri nel 2005 e rivista nel 2016, l’ultima avventura del commissario di Polizia italiano più famoso di sempre parte da un omicidio tanto efferato quanto misterioso: l’uccisione di un direttore di banca, avvenuta sotto gli occhi dei suoi migliori amici. Il romanzo scorre con un Montalbano stanco ma in fondo ligio al dovere, finché non interviene l’Autore, in un gioco di ruoli tra scrittore e personaggio che porterà a compimento la lunga saga di Vigata. E’ un romanzo del cuore, con protagonista Camilleri stesso, che sembra quasi lasciare in dono Montalbano al suo pubblico. Ci manchi, Maestro, e anche il tuo Salvo ci mancherà!

Se fosse cibo:

Alla fine, ci vuole sempre un dessert. Allora consoliamoci con cialdoni siciliani: simili ai cannoli, sono fatti con una pasta frolla cotta in forno, glassata e ricoperta di granella di mandorla. La farcitura è composta da crema di ricotta di pecora.

Racchiuso in una frase:

Chiossà di ‘na decina d’anni avanti aviva avuto la bella isata d’ingegno di contare a ‘n autore locali ‘na storia che gli era capitata e quello di subito ci aviva arraccamato supra un romanzo. Siccome che in Italia a leggiri sunno quattro gatti, la cosa non aviva avuto conseguenzia. E accussì gli aviva contato, non sapenno diri di no alla ‘nsistenza di quella gran camurria d’omo, ‘na secunna, ‘na terza e ‘na quarta ‘ndagini che l’autro aviva scrivuto a modo sò, usanno ‘na lingua ‘nvintata e travaglianno di fantasia. E ‘sti romanzi, va’ a sapiri pirchì, erano addivintati i cchiù vinnuti in Italia ed erano stati tradotti macari all’estiro. A ‘sto punto le storie erano arrivate ‘n tilevisioni ed avivano ottenuto un successo straordinario. E da quel momento la musica era cangiata. Ora tutti l’arracanoscivano e sapivano chi era ma sulo in quanto pirsonaggio di tilevisioni. ‘No scassamento di cabasisi ‘nsupportabili, che pariva nisciuto paro paro da ‘na commedia di n’autro autore locali, un tali Pirandello. (p. 21)

Edizione Utilizzata:

Andrea CAMILLERI, Riccardino, Sellerio, Palermo 2020



Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile in tutte le librerie e, sia in versione cartacea che in versione ebook, online nei più importanti siti di libri italiani (mondadoristore.it, unilibro.it, ibs.it)