La Paganese per esorcizzare la crisi, il Foggia per avvicinare le prime della classe, dopo i pareggi di Catanzaro e Bari. Nella partita conclusiva dell’anno solare, i rossoneri si presentano allo stadio ‘Marcello Torre’ di Pagani con il morale alle stelle e tanta voglia di continuare a fare bene. Due moduli speculari tra le due squadre in campo, con il Foggia che si schiera con Raggio Garibaldi in cabina di regia, Curcio in attacco al fianco di D’Andrea.

PRIMO TEMPO. Il Foggia parte a razzo con un’azione fulminea di D’Andrea (4′) che raccoglie un lancio di Anelli, approfittando di un errore grossolano di Mattia, l’attaccante rossonero in diagonale batte il portiere azzurro stellato e firma subito il vantaggio per gli ospiti. Gli uomini di Marchionni continuano a pressare alto sulla trequarti, con una buona disposizione in campo e massima attenzione difensiva. La Paganese però non resta a guardare, la reazione c’è e la squadra di Erra si riversa in attacco, senza però trovare conclusioni pericolose. Rocca è, come sempre, tra i migliori dei Satanelli: al 16′ salta Onescu in area ma al momento del tiro si fa schermare dall’ultimo difensore campano. Il Foggia prepara bene anche i calci di punizione, con lo schema che al 18′ rischia di mandare in porta Curcio, quest’ultimo però non inquadra la porta di sinistro. Kalombo si fa ammonire ed essendo diffidato salterà la partita contro la Juve Stabia. Sull’asse Curcio – D’Andrea nasce il secondo gol del Foggia al minuto 27. Uno scavetto fatato del 10 dal limite dell’area, lancia l’attaccante rossonero sul filo del fuorigioco. Il tiro a tu per tu con Campani finisce in rete e il Foggia si porta sul doppio vantaggio, nel pieno controllo del match. La Paganese cambia modulo e produce un’azione pericolosa con Mendicino che prova la zampata sul primo palo ma non fa male a Fumagalli. Sul finale di primo tempo Marco Schiavino rimette in partita i padroni di casa, con un bel sinistro sugli sviluppi di un calcio di punizione. Dopo tante emozioni si chiude il primo tempo al Torre.

SECONDO TEMPO. Il secondo tempo inizia nello stesso modo di come era cominciato il primo. Al 50esimo D’Andrea si invola tutto solo in area, prova di nuovo lo scavino ma stavolta Campani respinge. Soltanto che sul pallone si avventa Curcio che buca la rete di sinistro per il 3-1. Ottavo gol in maglia rossonera per Alessio Curcio. Con l’intenzione di recuperare il risultato, Erra inizia i cambi, pur conservando il modulo e lo schieramento. Anche Marchionni ricorre ai cambi, lanciando nella mischia Germinio al posto di Raggio Garibaldi. Foggia che si vuole coprire con un difensore in più per mettere in ghiaccio il risultato. Come era facilmente pronosticabile, la partita si appesantisce e perde di spettacolarità, a causa dell’atteggiamento conservativo dei rossoneri. Ma quando si sveglia il Foggia, fa male. Rocca sigla il poker rossonero raccogliendo un bel cross dalla sinistra e insaccando di testa al minuto 70. Primo gol di testa nella stagione dei rossoneri. E’ la mazzata finale per la Paganese che non riesce più a trovare il modo per rendersi pericolosa davanti a Fumagalli. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro.

Il Foggia, alla quarta vittoria consecutiva, fa un grande balzo in avanti, anche per via dei tanti pareggi delle dirette avversarie. Gli uomini di Marchionni si aggiungono ad un lungo treno di squadre a 27 punti, treno che parte dalla terza casella in classifica. Prestazioni ottime e continuità: due ingredienti che fanno ben sperare in vista del 2021 a tinte rossonere, con il prossimo match che si terrà l’11 gennaio in casa, contro la Juve Stabia.

TABELLINO

Paganese – Foggia 1-4

4’ e 27’ D’Andrea (Fog), 43’ Schiavino (Pag), 51’ Curcio (Fog), 70’ Rocca (Fog)

Paganese (3-5-2): Campani; Perazzolo (56’ Guadagni), Schiavino, Mattia; Carotenuto (85’ Esposito), Onescu, Gaeta (77’ Bonavolontà), Scarpa, Squillace (85’ Curci); Diop (77’ Isufaj), Mendicino

A disp.: Bovenzi, Fasan, Di Palma, Bramati, Costagliola

All.: Erra

Foggia (3-5-1-1): Fumagalli; Anelli (74’ Morrone), Gavazzi (86’ Lucarelli), Del Prete; Kalombo (86’ Pompa), Vitale, Raggio Garibaldi (58’ Germinio), Rocca, Di Jenno; Curcio; D’Andrea (74’ Dell’Agnello)

A disp.: Vitali, Galeotafiore, Di Masi, Iannone, Garofalo, Tomassini, Baldé

All. Marchionni