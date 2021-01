Può un cristiano comprendere i misteri della religiosità ebraica? E come può concepire alcuni gesti apparentemente bizzarri come le strane danze degli ebrei ultraortodossi? Questo breve testo di Marcel-Jacques Dubois dal titolo “Israele. La spiritualità del giudaismo” ci immerge in questo mondo con forza, svelando la spiritualità di un popolo che da sempre si considera composto da eletti che seguono la Parola di Dio per loro e per il mondo. Marcel Jacques Dubois è un padre domenicano che ha segnato profondamente la religiosità della comunità cristiana di lingua ebraica in Israele e, al tempo stesso, è stato uno studioso e teologo apprezzato da molte figure ebraiche. L’introduzione scritta da padre David Neuhaus, ex responsabile della comunità dei cattolici di lingua ebraica in Terra Santa, permette di collocare la figura di padre Dubois all’interno della storia di Israele. La postfazione del vaticanista Piergiorgio Acquaviva, invece, rappresenta un prezioso vademecum su tutte le figure più importanti dello scenario cristiano ebreofono. Un libro breve ma intenso, consigliato per chi vuole approfondire la spiritualità ebraica.

Se fosse cibo:

Pane azzimo: un alimento semplice, che ricorda però la grande storia del popolo ebraico.

Racchiuso in una frase:

L’osservanza dei precetti della Legge è, per l’ebreo credente, il modo di rinnovare personalmente l’Alleanza e di compiere la missione di Israele. In quanto espressione delle esigenze dell’Alleanza, la Torà si estende a tutti gli aspetti della vita di Israele; le sue prescrizioni devono quindi abbracciare tutte le attività dell’individuo, della famiglia, della comunità, del popolo intero, in modo da fare di ogni gesto, di ogni azione, una mitzvah, cioè un atto di adempimento della volontà di Dio. (p. 45)

Edizione Utilizzata:

Marcel-Jacques DUBOIS, Israele – La spiritualità del giudaismo, Terra Santa, Milano 2017

