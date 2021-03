Foggia bello di mercoledì, e vittorioso contro la Virtus Francavilla nella 31ma giornata del girone C della Serie C. Nel piccolo “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana, decide Gavazzi il derby pugliese, meritatamente vinto dagli uomini di Marchionni che hanno saputo sfruttare soprattutto le palle inattive. Vasquez e Adorante sfidano D’Andrea e Dell’Agnello davanti, per due formazioni con obiettivi opposti: da una parte i padroni di casa in cerca di punti salvezza, dall’altra il Foggia sicuro ormai della salvezza e con la voglia di credere nei play-off.



PRIMO TEMPO. Nei primi venti minuti domina l’agonismo, ma di occasioni nemmeno l’ombra. Bisogna attendere il 20′ per una conclusione, seppure alta, di Agostinone. La Virtus cerca di sfondare soprattutto a sinistra ma è il Foggia a fare la partita, con un costante possesso palla che viene spesso spezzato dai falli dei brindisini. Al 28′ la grande chance per i rossoneri: Vitale scambia bene con Dell’Agnello e si trova a pochi passi da Costa ma il portiere biancazzurro è pronto e sventa il pericolo. Dieci minuti dopo sono i padroni di casa ad andare vicini al vantaggio, cogliendo il palo in mischia su calcio di punizione.

SECONDO TEMPO. Nella ripresa, Marchionni manda in campo Salvi per Garofalo. Il Foggia parte forte: cross basso di Agostinone per D’Andrea che gira a colpo sicuro, Costa si salva di piede. I rossoneri appaiono maggiormente convinti e i pericoli, per il Francavilla, vengono soprattutto dai cross di Agostinone (insieme a Vitale, il più in forma dei suoi) che creano scompiglio in area. Al 67′ lieve sussulto dei padroni di casa, con un buon cross di Carella che non viene colto da nessuno in area. Marchionni prova a vincerla, inserendo Rocca per Morrone e Balde per D’Andrea. Poco dopo è Di Jenno a rilevare Agostinone. A rendersi pericolosa, però, è ancora la Virtus Francavilla che ci mette il cuore e al 78′ costringe Fumagalli ad anticipare Vasquez in uscita dopo un tiro-cross di Carella. Costa compie il miracolo all’82’ su Balde che devìa un tocco su punizione di Di Jenno. E’ solo il preludio al vantaggio rossonero che arriva all’84’: Rocca coglie il palo in mischia su calcio d’angolo, ma Gavazzi è il più lesto di tutti e batte Costa di testa. Il Foggia avrebbe anche l’occasione per raddoppiare due minuti dopo ma il palo ferma il colpo di testa di Dell’Agnello dopo un cross perfetto su angolo di Di Jenno. L’ultimo brivido ai satanelli lo regala Salvi, che si fa espellere all’88’ e infonde coraggio agli ultimi assalti della Virtus. Ma non accade più nulla e il Foggia fa sua la gara. A sette turni dalla fine e con 46 punti che valgono il sesto posto, credere nei play-off ora è d’obbligo.

TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA – FOGGIA

0-1 Gavazzi 85′

Virtus Francavilla: Costa; Celli, Pambianchi, Caporale; Carella, Castorani, Zenuni (62′ Mastropietro), Tchetchoua (26′ Franco), Nunzella; Adorante (61′ Ciccone), Vazquez

A disposizione: Crispino, Negro, Mastropietro, Delvino, Franco, Marino, Sparandeo, Calcagno, Magnavita, Ciccone

Allenatore: Trocini

Foggia: Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Germinio; Kalombo, Vitale, Morrone (74′ Rocca), Garofalo (45′ Salvi) , Agostinone (80′ Di Jenno); D’Andrea (74′ Balde, 91′ Moreschini), Dell’Agnello

A disposizione: Di Stasio, Jorio, Galeotafiore, Salvi, Moreschini, Di Jenno, Iurato, Pompa, Cardamone, Nivokazi, Balde, Rocca

Allenatore: Marchionni

Arbitro: Michele Delrio di Reggio Emilia

Assistenti: Stefano Franco di Padova e Roberto Allocco di Bra (CN). Quarto uomo il Giorgio Vergaro della sezione A.I.A. di Bari

Ammoniti: 24′ Zenuni (VF), 36′ Garofalo (FG), 45′ Dell’Agnello (FG), 51′ Gavazzi (FG), 61′ Castorani (VF), 66′ Franco (VF), 78′ Pambianchi (VF), 83′ Mastropietro (VF), 86′ Nunzella (VF)

Espulsi: 89′ Salvi (FG)