Si è tolto la vita in carcere Gerardo Tarantino, il 46enne di Orta Nova accusato dell’omicidio di Tiziana Gentile, avvenuto nel gennaio scorso. L’uomo ha compiuto l’estremo gesto nel bagno del Carcere di Via Delle Casermette a Foggia, dopo aver palesato più volte la volontà di farla finita.

Tarantino era l’unico accusato del femminicio avvenuto in Via La Bellarte ad Orta Nova. Su di lui pendevano gravi indizi di colpevolezza, in quanto lo stesso era stato rinvenuto con le mani sporche di sangue ed alcune escoriazioni. La Giustizia non ha avuto il tempo di fare il suo corso in quanto l’uomo ha deciso di farla finita.