La Resilienza è “la capacità umana di fronteggiare efficacemente gli eventi traumatici, di rialzarsi”: così Fabio Giordani, autore del saggio “Il mio viaggio dell’eroe”, la definisce sin dalle prime pagine. Questo libro è frutto della ricerca, di un viaggio, che l’autore compie attraverso temi a lui cari, specchio delle difficoltà che egli stesso ha dovuto affrontare nella vita. Un saggio che fa della teoria una prassi e che dalla prassi risale verso la teoria. Un testo che nei capitoli e nelle corpose citazioni offre lo spunto al lettore per approfondire sul web e nella saggistica le tematiche poste. Come la mappa raffigurata in copertina, Giordani traccia un percorso che, tra visioni della realtà, relazioni interpersonali e sofferenza, disegna il cammino dell’eroe resiliente, che non è un supereroe ma il nostro vicino, il nostro amico, che non si abbatte ma si rialza, nonostante tutto. Essenziale!

Se fosse cibo:

Pane e olio: semplice, essenziale, ma al tempo stesso nutriente e versatile!

Racchiuso in una frase:

Il messaggio è quello di trovare sempre una via di uscita, di non chiudersi in se stessi, di reinventarsi ed interrogarsi sul fatto che se il mondo è pieno di mediocrità e dozzinalità, perché rassegnarsi, non lottare, e cercare di non fare la differenza? (p. 6)

Edizione Utilizzata:

Fabio GIORDANI, Il mio viaggio dell’eroe – Storia di una Resilienza, Amazon, Torrazza Piemonte (TO) 2021

Dove trovare il libro:

E’ reperibile su amazon.it