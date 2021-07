Torna l’evento più atteso dell’estate ordonese. Infatti, il prossimo 17 luglio si terrà la Notte Bianca di Ordona, organizzata dalla Pro Loco Herdoniana con il patrocinio del Comune di Ordona. Sono tanti gli spazi comuni della cittadina degli scavi che ospiteranno spettacoli itineranti, per un appuntamento che negli anni ha sempre avuto un grande successo. Quest’anno, anche per via dell’emergenza Covid, è previsto un contingentamento delle presenze e misure di sicurezza per prevenire il contagio.

Ecco il programma dell’edizione 2021. Presso Viale Pietro Mennea, già dalle ore 17.30, ci sarà una sfilata di auto d’epoca, seguita dal concerto della Banda di Ordona per le vie del paese. In Piazza Paolo VI, dalle ore 20.00, è previsto uno spettacolo di magia con gonfiabili e artisti in strada. A seguire, in Via Irpinia (nei pressi del Bar Roma) ci sarà il concerto dei Komandanti, una Cover Band di Vasco Rossi. In Via D’Aloia, invece, è previsto un tributo a Bob Marley con i Deep Radics. Mentre sul Viale della Stazione, nei pressi del Bar Matera, ci sarà l’esibizione dei Fantastici super zoo, dalle ore 21. Davanti al Municipio, sempre dalle ore 21, ci sarà uno spettacolo di danza a cura di Somblera Fitness, Azzurra e Venus Club. Nella centralissima Via Giovine è previsto uno spettacolo di street art e il Karaoke Di Pilato nei pressi del Bar del Corso. Dalle ore 21 inizierà la silent disco.

Sono ancora in vendita i biglietti per la lotteria della Notte Bianca, la cui estrazione si terrà alle ore 22 del 17 luglio, presso il Bar Mipa, al termine dello spettacolo dei ‘Quota 100’. La notte bianca si concluderà con dj set Tom Kom presso Viale Pietro Mennea. “Ringraziamo tutti gli sponsor che anche quest’anno hanno creduto nel nostro evento e anche l’amministrazione comunale con la sindaca Adalgisa La Torre che ha sposato la nostra iniziativa – spiega a Il Megafono il presidente della Pro loco, Nicola Zenga. “E’ importante che i giovani possano tornare a divertirsi e che le attività commerciali possano recuperare le perdite dopo un lungo periodo di restrizioni”.