Un gruppo di 33 giovani provenienti da Italia, Spagna, Polonia, Serbia e Romania si incontrano a Borgo Incoronata. Sembra l’inizio di una barzelletta ma non lo è! si tratta del nostro scambio giovanile Erasmus+ tenutosi dal 9 al 16 luglio. Il pittoresco santuario di Borgo Incoronata è stato lo scenario perfetto per questo terzo progetto del gruppo informale Explore the World, con l’obiettivo di promuovere la mobilità giovanile in Europa, la cittadinanza attiva e l’apertura alla multiculturalità.

Il titolo di questo progetto – finanziato dal programma Erasmus+ dell’UE attraverso l’Agenzia Nazionale Italiana – è “PlasticArt”, follow-up del precedente progetto “DIY, Plastic Goodbye!” tenutosi a Orta Nova nel 2019. Nello specifico, PlasticArt mirava a sensibilizzare i giovani verso i temi legati all’ambiente e al riciclo e incoraggiarli ad agire e diventare cittadini attivi, sottolineando l’importanza delle loro azioni quotidiane per il nostro pianeta.

Il progetto si è inoltre concentrato sulla comprensione dell’importanza del rispetto per l’ambiente, l’impatto dell’uso della plastica nella nostra società e del multiculturalismo in Europa. In questo contesto, i partecipanti di ogni nazione hanno avuto l’opportunità di esprimere il loro punto di vista e di condividere la loro precedente esperienza su tali argomenti per poi portare nel loro paese le conoscenze ed esperienze acquisite attraverso approcci di educazione non formale. Le attività comprendevano team building, brainstorming, dibattiti, creazione di oggetti con materiale riciclato e di recupero (specialmente plastica) e giochi di ruolo. L’attività che più ha colpito i nostri partecipanti è stata quella in cui si sono dedicati alla raccolta dei rifiuti abbandonati nella zona circostante al santuario. Il risultato è stato impressionante! I risultati di questo melting pot interculturale saranno condivisi attraverso i canali online delle associazioni partner del progetto per diffondere queste buone pratiche in tutta Europa.

Oltre alle attività del workshop, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di ammirare il meraviglioso paesaggio della nostra regione. Inoltre, hanno avuto la fortuna di festeggiare la vittoria dell’Italia agli Euro2020 e di assaggiare i prodotti tipici del nostro territorio. Alin dalla Romania ci lascia un feedback della sua esperienza: “Gli organizzatori sono esperti, di mentalità aperta, creativi, generosi e pazienti. Non potevo aspettarmi di meglio da un progetto Erasmus+”. Mentre la partecipante spagnola Maria Angeles si è detta molto soddisfatta delle attività perché crede che durante questa settimana abbia intrapreso delle azioni che, seppur piccole, buone per il pianeta, come per esempio la mattinata trascorsa a raccogliere i rifiuti nella pineta adiacente al Santuario. Un altro partecipante di nome Abraham ha amato così tanto il gruppo e le attività che non vede l’ora di partecipare al prossimo progetto che l’associazione organizzerà, possibilmente come volontario, per poter godere per più tempo del meraviglioso ambiente che si crea durante un progetto Erasmus+.

Beyond The Horizons ORTA NOVA