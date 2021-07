Sono due le persone arrestante nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Cerignola in esecuzione di altrettanti provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria.

I carabinieri della stazione di Stornara hanno proceduto all’arresto di un 41enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia. L’uomo, ritenuto responsabile di minacce e lesioni nei confronti della sua ex fidanzata, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto alla agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

A Cerignola i militari della locale Stazione hanno arrestato un 34enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, in ottemperanza di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Corte d’Appello presso la Procura Generale della Repubblica di Bari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e porto abusivo di armi. L’uomo, che dovrà scontare la pena di 4 anni di reclusione , dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Foggia.

