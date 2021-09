Un gesto deprecabile è avvenuto a Stornarella, dove nella serata del 5 settembre, qualcuno ha pensato di sversare dell’olio esausto sulle panchine della piazzetta di Via IV Novembre. La segnalazione dell’accaduto è giunta al sindaco Massimo Colia che – così come testimoniato dalle foto postate su Facebook – si è attivato personalmente per ripulirle.

“Poco fa – affermava il primo cittadino, dopo la segnalazione – ho ricevuto una telefonata con la quale mi hanno avvisato di un gesto deplorevole alla piazzetta di via IV Novembre. Mi sono fatto mandare delle foto e ho compreso che era indispensabile intervenire con urgenza per evitare che la pietra assorbisse l’olio esausto”.

Probabilmente il gesto sconsiderato avrebbe avuto la finalità di allontanare i ragazzi che solitamente si intrattengono nella predetta piazzetta. “Ora mi chiedo – continua il sindaco – è mai possibile che qualcuno possa pensare di allontanare chi frequenta quel luogo usando certi metodi? Chiedo la collaborazione di chi può aver visto qualcosa per gli opportuni provvedimenti”. Il sindaco Colia ha ringraziato Nicola Truoccolo per il supporto nelle operazioni di pulizia e ripristino.







LE IMMAGINI