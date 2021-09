(Foto Calcio Foggia 1920) – Un Foggia poco preciso sotto porta ottiene la prima sconfitta in Campionato, con la Turris allo Stadio Pino Zaccheria. Zeman rinuncia a Ferrante, tra i più positivi nell’ultima gara, e lancia nella mischia Merola. Gli ospiti invece si presentano con una formazione spregiudicata e un 3-4-3 molto offensivo.

PRIMO TEMPO. Inizia bene la Turris, con Alastra subito chiamato a fare gli straordinari su buone sortite offensive di Giannone e Santaniello. Il Foggia risponde soltanto al 22esimo con Merola che imbecca Curcio, quest’ultimo dribbla il portiere ma non riesce a concludere a rete. Ma gli ospiti hanno un buon ritmo e il portiere dei rossoneri è chiamato ancora a grandi interventi per scongiurare lo svantaggio. Sul finire del primo tempo la squadra campana trova il vantaggio con Tascone, con un tiro in diagonale che non lascia spazio a possibili appelli.

SECONDO TEMPO. Dopo alcuni tiri velleitari da fuori area del Foggia, la Turris torna a spaventare la difesa dei Satanelli. Al minuto 55 Ballarini va vicinissimo al raddoppio ma il Foggia si salva. Alza il ritmo il Foggia e trova un bella occasione da gol con Merkaj, che riceve bene da Di Grazia ma non centra per un soffio rete. Gol sbagliato e gol subito: è la Turris a trovare il raddoppio dopo una dormita collettiva della retroguardia rossonera. Al 61esimo è Santaniello a trovare la rete del doppio vantaggio degli ospiti. Negli ultimi minuti la compagine campana potrebbe addirittura arrotondare ma grazie ad Alastra la partita va in archivio sul risultato di 0-2.

Dopo la bella prova con il Potenza arriva una battuta d’arresto per il Foggia che paga forse la poca lucidità in zona gol e la concomitante assenza del bomber Ferrante. Adesso gli uomini di Zeman saranno chiamati a rifarsi contro il Messina il 15 settembre nel secondo turno di Coppa Italia lega pro.