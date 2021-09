La comunità di Stornarella è in lutto per la scomparsa del dottor Antonio De Angelis, noto professionista e già sindaco del Comune dei Reali Siti. In qualità di medico pneumologo, con specializzazione in malattie dell’apparato respiratorio, ha curato tante persone e ha dispensato consigli utili, prodigandosi anche in attività di divulgazione e cultura.

Il dottor De Angelis era attivo anche nell’ambito dell’associazionismo e del volontariato, dopo aver svolto anche attività politica. Anche in virtù di ciò il sindaco di Stornarella, Massimo Colia, ha annunciato il lutto cittadino per la giornata del 20 settembre in cui si terranno le esequie.

“Ho da poco appreso dell’improvvisa scomparsa del dottor Antonio De Angelis – fa sapere il sindaco Colia. “L’Amministrazione Comunale ritiene che questo avvenimento luttuoso meriti la partecipazione di tutta la cittadinanza come riconoscimento al suo impegno per la crescita della nostra comunità. Pertanto ho disposto per il giorno dei funerali, lunedì 20 settembre, il lutto cittadino. Negli uffici pubblici, nelle scuole e in tutte le attività alle ore 12.00 sarà osservato un minuto di silenzio. Alla famiglia va il cordoglio mio personale, dell’intera Amministrazione e di tutta la cittadinanza”.