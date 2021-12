Torna anche quest’anno a Stornarella l’albero fatto con le bottiglie di plastica. In vista delle festività natalizie, infatti, la Pro Loco del centro dei Reali Siti ha voluto utilizzare il simbolo per eccellenza del Natale per inviare un messaggio sulla cura dell’ambiente e sul corretto smaltimento dei rifiuti. L’albero “che non si rifiuta” è stato installato in Piazza Umberto I, nel centro cittadino di Stornarella.

“Finalmente dopo varie vicissitudini siamo riusciti nell’impresa” – si legge sulla pagina della Pro Loco di Stornarella – abbiamo temuto di non riuscirci ma se c’è una cosa che accomuna il nostro gruppo è la caparbietà. Se abbiamo concluso l’opera è stato soprattutto grazie all’aiuto di molti bambini che ci hanno aiutato, dolcissimi e volenterosi di essere partecipi alle iniziative di paese”.

La Pro Loco ha ringraziato la cittadinanza, le aziende locali e l’amministrazione comunale per aver collaborato alla realizzazione di questo albero. “Abbiamo constatato che la plastica che si consuma (parliamo solo di bottiglie d’acqua) è mastodontica. Seppur l’iniziativa che abbiamo sposato da qualche anno può sembrare affascinante in realtà serve per farci riflettere sull’uso eccessivo della plastica monouso. Speriamo con tutto il cuore che l’anno prossimo “l’albero che non si rifiuta”, seppur bello, sarà solo un ricordo perché non ci saranno poi così tante bottiglie da raccogliere”. – concludono dalla Pro Loco.