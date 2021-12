Quando ho visto il film “La ricerca della felicità” di Gabriele Muccino, mi sono domandato: perché (spoiler) riporre la propria felicità nel raggiungimento della ricchezza, nel denaro? Questo tema è centrale anche nel romanzo “L’albero di Giuda” di Cronin. Un brillante giovane, grazie a grandi sacrifici, è in procinto di laurearsi in medicina, nonostante le sue umili origini. Si innamora ma per necessità, prima di sposarsi, sceglie di partire per un viaggio. Le vicissitudini lo porranno di fronte a un dilemma: meglio l’amore in (relativa) povertà o la ricchezza? Tra affetti passati, ricchezze e sentimenti mai goduti, Cronin non offre risposte ma mostra come le vite umane non siano mosse tanto da ideali più o meno romantici e come le scelte contingenti possano condurre in direzioni inimmaginabili. Un racconto crudo, con un continuo fondo di malinconia, scritto molto bene. Siete un po’ Grinch? Questo romanzo fa per voi!

Se fosse cibo:

In onore delle origini scozzesi di Cronin, consiglierei le Aberdeen rowies: sfogliatine fatte con strutto e burro, ricoperte di marmellata di arancia amara.

Racchiuso in una frase:

“Fermati, Kathy…”

Ma la ragazza si era già lanciata attraverso il terrazzo, verso il viale che scendeva in paese. Corse, corse al buio, lungo la ripida discesa, senza badare ai gradini, cadendo sulle ginocchia nella sua fretta disperata, rialzandosi, affondando nell’ombra minacciosa, ansiosa soltanto di trovare scampo nella fuga. Le macchie cupe dei cespugli la frustavano come cose vive, l’offendevano con la malizia di esseri umani. Instupidita dal dolore, non ritrovava più se stessa, non aveva più coscienza di vivere, le pareva di muoversi in un sogno tragico e confuso. Nel mondo buio nel quale correva a precipizio, tutto svaniva intorno a lei, tranne il dolore. Non c’era più niente. Era perduta. (p. 418)

Edizione utilizzata:

A.J. CRONIN, L’albero di Giuda, Bompiani, Milano 1962.

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile, usato in formato cartaceo e in formato elettronico, nelle maggiori librerie online (ibs.it, mondadoristore.it, unilibro.it)