Atti vandalici contro il presepe ad Ascoli Satriano, sui Monti Dauni. A darne notizia, questa mattina, è stato il sindaco Vincenzo Sarcone che ha condannato questo gesto a poche ore dal Natale. “Questa notte alcuni balordi hanno rotto il plexiglass posto a protezione del presepe allestito in piazza Giovanni Paolo II, sottraendo pure qualche personaggio all’interno” – riporta il primo cittadino.

“Il verificarsi di questi episodi nella nostra Città mi lasciano davvero basito” – continua Sarcone. “L’atto di vandalismo nei confronti del nostro presepe è l’esempio più esecrabile di un comportamento abominevole, che suscita sgomento e ripugnanza. Come Sindaco, come cittadino e come credente condanno fortemente un simile gesto, per il danno arrecato alla Comunità sia a livello di immagine sia per il significato sacrilego che assume”.

Sono in corso anche le operazioni per risalire ai responsabili del gesto. “Mi auguro vengano individuati e puniti i responsabili, o il responsabile, di questo grave e vigliacco episodio e vengano condannati in modo esemplare. Intanto gli autori dell’incendio all’isola ecologica e degli atti di vandalismo ai parchi giochi, benché ben individuati con le telecamere, restano ancora impuniti”. Il sindaco ha annunciato la riparazione ad horas del presepe danneggiato.