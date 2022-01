Successo di pubblico per “Candela, il paese del Natale” l’evento che da anni (da quando?) trasforma il piccolo borgo dei Monti Dauni in un luogo incantato per grandi e piccini. Quest’anno la casa più visitata del Sud Italia ha aperto i battenti di Palazzo Ripandelli nel pieno rispetto delle normative anti Covid e accolto tantissimi visitatori curiosi di conoscere Babbo Natale, visitare il Museo del Giocattolo e non solo.

Infatti i tantissimi visitatori hanno potuto assistere alla mostra di presepi artigianali (realizzati dai membri dell’AIAP, associazione italiana amici del presepe di Candela – Sant’Agata di Puglia); visitare i mercatini di Natale con le classiche casette in legno in stile Trentino; assistere al rituale “Falò dell’Immacolata” in onore dell’Immacolata concezione di Maria e farsi rapire dalle affascinanti luminarie artistiche del borgo.

Un evento che ha dato spazio a tradizione, innovazione e crescita economica per Candela ed i paesi limitrofi; coinvolgendo soprattutto la comunità locale. Indispensabili l’impegno dei ragazzi che hanno animato la Casa di Babbo Natale, i volontari della Protezione Civile, gli agenti di Polizia Locale, i membri dell’Aps Candela Promozione e della Pro Loco.

Soddisfatto il sindaco Nicola Gatta che nei giorni scorsi ha scritto su Facebook: “Turisti provenienti dal resto della Puglia ma anche dalle altre regioni del Sud Italia che hanno trascorso il sabato e domenica nel nostro comune facendo registrare il tutto esaurito in ristoranti, pizzerie e strutture ricettive di Candela raggiungendo anche i locali dei comuni vicini.” Babbo Natale ha lasciato la casa di Candela giovedì 6 gennaio, ma tante altre iniziative sono in programma per sorprendere e meravigliare grandi e piccini. Tutti gli aggiornamenti verranno pubblicati sui canali social Candela, il paese del Natale (Facebook) e Casababbonatalecandela (Instagram).

Comunicato Stampa