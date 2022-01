ORTA NOVA, 25 GENNAIO 2022 – Un territorio che vuole crescere è sicuramente un territorio che sa valorizzare le proprie eccellenze, cercando di dialogare con i buyers internazionali ma conservando la propria identità più ancestrale. Va in questa direzione il talk “Un territorio che Matura” organizzato dalla cantina Vignaioli Pugliesi di Orta Nova per la mattinata del 27 gennaio 2022. L’evento prende il nome dall’ultima etichetta di Nero di Troia biologico dell’ex cantina sociale, proprio perché vi è la volontà di approfondire la storia e le opportunità di mercato di questo vitigno autoctono che caratterizza la provincia di Foggia.

«La nostra zona geografica deve potersi identificare nel Nero di Troia» – spiega Romeo Bianco, amministratore unico della cantina Vignaioli Pugliesi. Per farlo è necessario creare consapevolezza in primis tra i produttori e successivamente anche negli acquirenti. In altre zone d’Italia hanno capito questo concetto da decenni e oggi godono delle ricadute positive di aver fatto squadra. Con questo evento la cantina Vignaioli Pugliesi vuole far dialogare le cantine del territorio perché non esistono logiche competitive in questo senso, esiste solo la volontà di creare un brand di eccellenza che sappia raccontarsi fuori dai confini territoriali».

La locandina dell’evento

Il convegno telematico sarà strutturato in due momenti. Il primo sarà un confronto tra le maggiori realtà produttrici del territorio dei Cinque Reali Siti e non solo. Interverranno, in modo particolare, Vittorio Feola, della Cantina Ladogana; Pino Fioretti della Cantina Domus Hortae; Marilina Nappi delle Cantine Spelonga; Luca Scapola della Cantina Borgo Turrito; Gianni Mauriello della Cantina Casa Primis e Camilla Volpone della Cantina Placido Volpone. I produttori saranno ascoltati da alcune rappresentanze politiche locali, nel tentativo di creare un percorso comune di valorizzazione del Nero di Troia. Infatti interverranno anche Umberto Di Michele, sindaco di Carapelle e presidente dell’Unione dei 5 Reali Siti e Mara Ghezza Vicesindaca di Orta Nova, e Bianca Verdirosi, Responsabile Galleria D’Arte Umberto Verdirosi.

Nel secondo spazio di approfondimento si parlerà della storia e dello sviluppo del vitigno del Nero di Troia. In questo blocco interverranno Francesco Contò, Vice Direttore del Dipartimento di Economia, UNIFG; Nicola Faccilongo, Docente di Economia applicata presso l’Unifg; Giuseppe Spano, professore di Microbiologia presso il dipartimento di Agraria dell’UNIFG; Vittorio Capozzi, ricercatore CNR-ISPA; Riccardo Velasco Direttore del Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA-VE); Maria Francesca Cardone, ricercatrice presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria; Rocco Perniola, primo tecnologo presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA-VE); Giovanni Rosato, Responsabile Agroqualità Abruzzo/Molise; Donato Antonacci, Dirigente di ricerca CREA, in quiescenza. Già Direttore CREA-UTV, Unità di ricerca per l’uva da tavola e la vitivinicoltura in ambiente mediterraneo – Turi BA; e Donato Pentassuglia, assessore regionale all’Agricoltura della Regione Puglia.

L’evento è organizzato da Vignaioli Pugliesi e da Agridifesa del Mediterreaneo, con il Patrocinio Gratuito del Comune di Orta Nova, dell’Unione dei Cinque Reali Siti e dell’Università di Foggia. Come Eco-organizzatore spicca il CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria. La diffusione dell’evento è a cura del sito web di informazione Il Megafono dei 5 Reali Siti. Sarà possibile seguire il dibattito attraverso i canali social della cantina Vignaioli Pugliesi.

Comunicato Stampa