Mancano poco più di due mesi alle elezioni comunali che si terranno a Stornara. Se non ci saranno colpi di scena dell’ultim’ora saranno due le liste a fronteggiarsi per raccogliere l’eredità del sindaco Rocco Calamita, incandidabile per legge dopo due mandati conclusi. Al momento la sfida è tra Roberto Nigro e Lucia Raffaele: saranno loro i candidati sindaci che si contenderanno la fascia tricolore nel comune dei Cinque Reali Siti.

La prima lista è quella che propone la continuità rispetto all’esperienza decennale di Rocco Calamita. All’interno di questa lista confluiranno gran parte degli attuali amministratori che, dopo una fase di dibattito interno, hanno scelto l’attuale presidente del Consiglio Comunale Roberto Nigro come candidato sindaco. In queste ore la compagine di Governo sta rivendicando i grandi traguardi raggiunti, a partire dal finanziamento per il Teatro Caggese, alla riqualificazione del centro cittadino, fino agli altri finanziamenti che consentiranno la ricostruzione di scuole e di un canile comunale. Venerdì ci sarà la conferenza stampa di presentazione.

“L’altra Stornara” è, invece, il nome della lista che propone discontinuità rispetto alla sindacatura di Rocco Calamita. Lucia Raffaele, avvocatessa stornarese, all’inizio dell’ultimo quinquennio ha fatto parte della maggioranza, per poi allontanarsene poco dopo. All’interno della sua compagine confluisce anche il meetup 5Stelle e il consigliere comunale Pasquale D’Assisi. La compagine politica, attraverso i social network, ha già pubblicato i nomi che comporranno la lista: Belviso Vito, Cantatore Emanuela, Cornacchio Anna, D’Assisi Pasquale, Di Gaetano Michele, Fabiano Claudio, Giordano Carlo, Lamura Annalisa, Lapace Clara, Pesce Maria, Stramaglia Damiana, Vitalazzo Giuseppe.