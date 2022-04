Continuano i lavori di riqualificazione del territorio di Roseto Valfortore con la nascita, in località Paduli, del “Percorso fitness” una palestra all’aperto per ogni target di allenamento, per continuare ad offrire a chiunque venga a visitare il borgo sempre più servizi.

“A breve – fanno sapere dall’amministrazione comunale – sarà realizzato anche un campo da puddle e un’area Camper per dare la possibilità a turisti automuniti di poter stazionare liberamente e senza creare intralcio alla viabilità locale. Nel frattempo siamo in attesa di sapere ufficialmente – fa sapere il primo cittadino Lucilla Parisi – l’esito di un altro progetto presentato al Ministero della cultura e che tra le tante attività e recupero di spazi comunali, prevede in località San Rocco, la realizzazione di un Parco della musica, un percorso da effettuare attraverso il quale sarà possibile comporre musica e riascoltarla attraverso appositi banner”.

Questo progetto è nato in virtù della lunga tradizione bandistica che ha Roseto Valfortore e incentrato appunto sul Complesso bandistico “Città di Roseto”. Dall’amministrazione comunale esprimono soddisfazione in vista di quelli che saranno i traguardi futuri. “Ne vedremo e sentiremo delle belle” – concludono nella nota.