Un’autovettura è andata a fuoco questa mattina in via Liguria, nei pressi della villa comunale di Orta Nova. Ad accorgersene è stato il conducente che ha subito allertato i vigili del fuoco. Una volta giunti sul posto hanno spento l’incendio dal vano motore e messo in sicurezza l’area. La via è rimasta chiusa per consentire le operazioni. Stando alle prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un guasto tecnico al veicolo.