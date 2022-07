Il mercato del Foggia è ancora in stato pressochè embrionale, con timide fasi in entrata e in uscita. Dopo un lungo tira e molla, arriva alla corte di Boscaglia Tommaso Nobile. Il portiere classe ’96 giunge dalla Virtus Francavilla e si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2024. I suoi 194 cm fanno di lui un portiere ben strutturato, bravo anche con i piedi nel giro palla.

Tra le esperienze più importanti si registrano quelle vissute alla Pro Vercelli, AJ Fano, Carpi, Sambenedettese e poi, proprio con il club di Francavilla Fontana. Nobile era stato conteso anche dal Rimini ma ha assicurato, nelle sue prime parole da rossonero, che il Foggia è sempre stata la sua prima scelta.

Chi invece lascia Foggia è Andrea Di Grazia, passato al Potenza. L’attaccante non è praticamente mai riuscito a ingranare la scorsa stagione, riuscendo a giocare con più continuità solo nell’ultima parte del campionato. Si segue ancora de paoli, conteso però anche dal monopoli dove ha già giocato nella stagione 2020/2021.