Blitz della polizia municipale di Carapelle contro i ‘furbetti dei rifiuti’. Questa mattina, in zone strategiche del paese, l’amministrazione comunale, i vigili urbani e gli operatori ecologici hanno effettuato una serie di controlli nelle buste dell’immondizia depositate in strada, per risalire alle identità degli incivili. Sono stati registrati elementi utili all’identificazione di alcune persone, che verranno denunciate. Anche un indiscriminato aumento dei rifiuti indifferenziati (molte buste lasciate davanti alle abitazioni non erano conformi) è stato passato al vaglio degli autori di questa operazione: si tratta di un atto contrario alle regole della raccolta differenziata e verrà considerato ai fini sanzionatori.

“Ribadiamo che carta, cartone, umido e plastica non vanno riversati nei rifiuti indifferenziati, pena una pesante sanzione pecuniaria”, ricordano dal Comune di Carapelle.

comunicato stampa