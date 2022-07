Ancora pochi giorni di attesa e poi sarà, per la terza volta, Estate|Muse|Stelle, la rassegna di teatro, musica e arte promossa dal Comune di Lucera, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese, PrimaVera al Garibaldi e ARET – Pugliapromozione, con il sostegno di Fondazione Monti Uniti di Foggia e Banco BPM e in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Foggia, Conservatorio di musica Umberto Giordano di Foggia, Università degli Studi di Foggia, FAI Puglia e APS Cinque Porte storiche di Lucera.

I primi artisti a calcare il palcoscenico dell’anfiteatro augusteo saranno Elio Germano e Teho Teardo che portano in scena “Viaggio al termine della notte” di Louis-Ferdinand Céline in una versione completamente rinnovata nelle musiche e nei testi. L’appuntamento teatrale è previsto per martedì 26 luglio alle ore 21 (ingresso ore 20).

Avvalendosi della sensibilità interpretativa di Elio Germano, Teardo ripercorre musicalmente alcuni frammenti del capolavoro dell’autore francese restituendo, in una partitura inedita, la disperazione grottesca del romanzo di Céline che qui ritrova nuove dinamiche espressive nella combinazione di archi, chitarra e live electronics.

Una fusione di sonorità cameristiche che guardano a un futuro tecnologico nel quale, le immagini evocate dal testo interpretato da Germano, si inseriscono nelle atmosfere cinematiche di Teardo; un succedersi di eventi sonori e verbali dove la voce esce dalla sua dimensione tradizionale fino a divenire suono. In quel suono Teardo crea un ambiente nel quale la voce di Germano può suggerire nuove prospettive sulle disavventure di Bardamu e gli orrori della guerra mondiale che travolge le relazioni umane. Il pessimismo sulla natura umana, sulle istituzioni, sulla società e sulla vita in generale, diviene inconsolabile fino a non concedere più alcuna speranza al consorzio umano.

La scenografia è quasi inesistente. Il palco, scarno e immerso nel buio, lascia spazio a una scrittura dalla spiccatissima natura, una partitura “impressionista” che diventa essa stessa narrazione e si fa interprete del genio di Céline.

Costo del biglietto: 20 euro

Biglietti in vendita Kublai – Libreria Dolceria – Via Gramsci 27 – Lucera dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 20.30

Punti vendita Vivaticket Foggia

oppure on line su vivaticket: https://bit.ly/3Ptl3Ix

comunicato stampa