Il Foggia si prepara alla prima amichevole stagionale contro il Pordenone, in programma sabato 30 luglio presso il Polisportivo “Siega” di Tarvisio, e nel frattempo continua la preparazione sul terreno del centro Sportivo di Malborghetto con due sedute giornaliere.

Il mercato del ds Belviso intanto non si ferma. Dopo il tesseramento a titolo definitivo dell’ex milanista Marco Frigerio, il Foggia è alla ricerca di tre-quattro elementi per completare l’organico. Uno di loro potrebbe essere Oliver Kragl, già in ritiro con il Foggia e pronto a convincere Boscaglia non solo della sua condizione fisica ma anche della capacità di inserimento negli schemi. Vicino poi l’acquisto di Schenetti, ex fantasista della Virtus Entella, attualmente svincolato. Manca poi una punta centrale: oltre a Ogunseye di recente acquistato, il Foggia cerca un profilo di esperienza in categoria. Piace Corazza, ma si attende anche la decisione su Alexis Ferrante. In difesa, l’obiettivo è invece l’ex Palermo Michele Somma, che Boscaglia conosce già.

Oggi, intanto, la Lega Pro renderà noti i gironi. Sempre più probabile l’esclusione di Teramo e Campobasso con il ripescaggio di Torres e Fermana con Pescara e Viterbese che finirebbero nel girone C.