Il prossimo 23 SETTEMBRE si celebra l’11° anniversario della scomparsa del Caporal Maggiore Capo Mario Frasca dell’Esercito Italiano deceduto in Afghanistan il 23 settembre 2011, originario di Orta Nova. Questa mattina verso le 9:00 siamo stati informati da una signora residente della piazza Mario Frasca di Orta Nova, che era stato perpetrato un atto vandalico nella piazza con il danneggiamento della targa come si evince dalle foto.

“Un atto vile e di assoluta gravità”, ruggisce il segretario dell’omonima associazione il dott. Vincenzo Frasca. È il secondo atto effettuato alla targa, il primo risale al 12 maggio 2019. In data odierna abbiamo informato le Autorità competenti richiedendo anche il ripristino nell’immediato. Se qualcuno ha visto qualcosa ci faccia sapere.

Ignoti hanno preso di mira la targa che ricorda un servitore della Patria. “Questo gesto, compiuto contro un simbolo che ricorda un giovane ragazzo della nostra comunità cittadina che ha sacrificato la propria vita per i valori di pace e democrazia, dimostra come sia ancora lunga la strada per combattere l’inciviltà di alcuni.

Comunicato Stampa