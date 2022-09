Non brilla particolarmente ma vince. Al Foggia basta un gol di D’Ursi per battere la Virtus Francavilla per 1-0 allo Zaccheria. Tre punti fondamentali per gli uomini di Boscaglia che allontanano i fantasmi della crisi e guardano ora con maggior serenità alla sfida di domenica prossima a Potenza. Ha giovato il cambio di modulo, dal 4-2-3-1 al 4-3-2-1 che ha garantito maggiore copertura a centrocampo e una migliore connessione tra i reparti. Ma, a fare la vera differenza è stato l’atteggiamento: il Foggia è stato più concreto, meno lezioso, e ha saputo contenere le avanzate (non molte, a dir la verità) dei brindisini.

Nonostante la prima vittoria in campionato, gli animi nel post partita erano comunque tesi. Il patron Nicola Canonico ha lamentato una “caccia alle streghe vergognosa dopo solo due partite” e chiesto “maggiore serenità per il mister e nel rispetto della società”. Di diverso umore la conferenza di Boscaglia: “Si sono creati gli spazi che volevamo, era una partita dove i calci piazzati erano importanti. La squadra ci ha creduto, abbiamo fatto un gol bello e abbiamo sfiorato più volte il 2-0. Siamo stati concentrati fino alla fine e questa vittoria è importantissima”.