E’ il Picerno l’avversario del Foggia nel primo turno di Coppa Italia di Lega Pro. La gara si terrà martedì 4 ottobre, ore 21, allo stadio Zaccheria. Intanto, i rossoneri preparano la delicata sfida di sabato sera contro il Pescara, sempre tra le mura amiche. Si tratta di un banco di prova importante per gli uomini di Boscaglia, attesi da una prova di carattere per riscattare il mezzo passo falso a Potenza.

Di fronte una delle candidate alla vittoria finale del campionato, in una sfida sentitissima anche dalle due tifoserie: nell’ultima sfida, andata in scena nel gennaio del 2018 a Foggia, diversi furono gli scontri tra le due tifoserie che culminarono nei tafferugli alla stazione. Motivo per il quale Gos, a cui spetterà la decisione se consentire la trasferta o meno ai biancazzurri, si riunirà giovedì per decidere. La vendita dei tagliandi fino ad allora é sospesa.