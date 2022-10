Dopo il toto-nomi delle ultime ore, il Foggia sceglie Fabio Gallo come sostituto di Roberto Boscaglia. La decisione è stata comunicata sul sito ufficiale del club rossonero, atteso stasera dalla gara interna allo Zaccheria contro il Picerno di Coppa Italia. Il nuovo tecnico ha avuto esperienze alla Ternana e al Potenza ed è stato vice di Di Biase sulla panchina dell’Azerbaijan.

Guardando le statistiche, per Gallo dovrebbe essere difficile far peggio del suo predecessore: in sei match disputati il Foggia ha vinto una sola volta, poi un pareggio e ben 4 sconfitte; 3 i gol messi a segno (che fanno dei rossoneri il peggior attacco) e 12 quelli subiti. 4 punti raccolti e terz’ultimo posto in classifica. Basta e avanza per allarmare la tifoseria rossonera, che ora attende segnali di ripresa concreti sul campo mentre è probabile, stasera, assistere a una contestazione delle due curve.

Il Foggia cambia anche il direttore sportivo: si dimette Belviso, al suo posto Lauriola. Un altro segnale di cambiamento che Canonico vuole imprimere al club per tentare di porre riparo a una stagione iniziata come peggio non si poteva.