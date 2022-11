Nel Monday night dello Zaccheria, il Foggia impatta uno a uno al termine della battaglia contro l’Avellino in cui, ai punti, avrebbe meritato di vincere. Troppi errori in fase di finalizzazione soprattutto nella ripresa dove i rossoneri avrebbero potuto capitalizzare la occasioni a disposizione. Rossoneri avanti con Pertermann su rigore dopo soli due minuti, al 10′ il pari di Russo su calcio piazzato. Le occasioni migliori per il Foggia nella ripresa con Vuthaj che in almeno due occasioni ha mancato clamorosamente il vantaggio. Pari che muove di poco la classifica del Foggia, atteso ora dalla trasferta di domenica a Monopoli.

Soddisfatto a metà Fabio Gallo nel post-partita, dopo l’1-1 con l’Avellino: “Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo controllato la partita sempre ma dobbiamo essere più cinici anche nell’ultimo passaggio. Non dovevamo commettere quell’errore sul gol subito. I primi minuti del secondo tempo abbiamo rischiato parecchio poi ci siamo ripresi, con più attenzione avremmo potuto vincere”.