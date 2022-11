Il Foggia si sbarazza anche del Crotone e fa suo l’ottavo di finale di Coppa Italia di serie C vincendo due e zero allo Zaccheria, al termine di una gara in cui la voglia di passare il turno ha fatto pendere la bilancia dal lato rossonero. Bene le “seconde linee” rossonere da Schenetti e Peschetola, autori dei due gol che permettono agli uomini di Gallo di passare il turno. Una gara ben giocata dai rossoneri, che hanno concesso poco al Crotone confermando il processo di crescita delle ultime giornate di campionato. Foggia in vantaggio al 23′: Chierico si fa trovare pronto in contropiede, la conclusione non è irresistibile ma passa comunque sotto il bacino di Branduani. Il raddoppio è firmato da Peschetola al 90′ in contropiede.

Soddisfatto il tecnico rossonero Gallo: “Dobbiamo recuperare le energie fisiche, è stata una partita dai ritmi alti ma la squadra sta bene e le vittorie portano entusiasmo e capacità di smaltire le fatiche”.