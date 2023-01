“Risorge” l’Asd Orta Nova che nella diciassettesima giornata del Campionato di Eccellenza pugliese dilaga 4-0 ed espugna Trani conquistando tre punti pesanti, al termine di una gara dominata. Biancoazzurri in vantaggio al 47′ con Camporeale, e dopo tre minuti l’arbitro concece in rigore che Lanzone trasforma. Ancora un penalty per gli ospiti al 74: questa volta è Davide Cormio a insaccare. A chiudere i conti ci pensa Valentino, in pieno recupero. Con questa vittoria, l’Orta Nova torna a sperare nella salvezza agganciando a 19 San Severo.

Battuta d’arresto, invece, per l’A.C. Reali Siti che, nonostante una buona gara e diverse occasioni sprecate, cede in casa 1-0 contro il Borgorosso Molfetta e perde punti playoff. L’episodio decisivo della sfida arriva al 33′ quando Vitale realizza una punizione in modo impeccabile, portando avanti i suoi che riescono a conservare il vantaggio fino alla fine. In Prima Categoria, beffa per lo Stornarella che a Bisceglie perde 3-2 con un rigore realizzato da Ragno in pieno recupero. Partita vivace al “Di Liddo” con gli ospiti capaci di rimontare lo 0-1 iniziale portandosi sul 2-1, nell’ultimo quarto d’ora la rimonta fatale della formazione di casa.