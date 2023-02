Ci siamo. Il Foggia è partito alla volta di Alessandria dove domani incontrerà la Juventus U 23 nel ritorno della semifinale della Coppa Italia di C. Ad accompagnarlo saranno i suoi tifosi, almeno 1500, che coloreranno gli spalti del Moccagatta di rossonero. Motivo in più per non deludere i tifosi, come ha spiegato mister Gallo nella conferenza pre partita: “Sarà una partita a viso aperto, affrontiamo una squadra che giocherà mostrando qualità, noi faremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Si affrontano due squadre che giocano e vogliono ottenere il passaggio del turno, consapevoli di quanto può essere importante questa partita. I giocatori della Juve sono di qualità, sappiamo cosa aspettarci e abbiamo preparato questa gara con serenità. Avere così tanta gente in trasferta significa essere consapevoli di quanto questa squadra abbia tifosi in tutta Italia. Giocheremo in casa pur essendo lontani e questo deve essere uno stimolo per capire quanto siamo fortunati”.

La Juve U 23 attraversa un buon momento di forma e il pareggio arrivato sul campo della capolista Pro Sesto, ha dato ulteriore iniezione di fiducia alla squadra di Brambilla. Proprio dalla sconfitta all’andata contro il Foggia, la Juve Next Gen ha raccolto risultati positivi: il pareggio contro il Renate, tre vittorie consecutive e, appunto, il pari contro la Pro Sesto. Un motivo in più per Petermann e soci per non abbassare la guardia.