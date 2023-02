Tutto pronto per il Carnevale Ortese, in programma domenica 19 febbraio a cura della locale Pro Loco. Il corteo allegorico partirà dalla Parrocchia BVM dell’Altomare dalle 15, poi spazio alla Festa in Maschera che vedrà protagonisti grandi e piccini all’insegna del divertimento e della voglia di stare insieme dopo i due anni di restrizioni a causa della pandemia.

Intanto, la Polizia Locale in occasione della manifestazione di Carnevale di domenica invita i cittadini a prestare attenzione alle deviazioni al traffico veicolare nel corso del corteo pomeridiano con partenza alle ore 15. Ricorda, inoltre, che nella stessa data dalle ore 14 sono vietati transito e sosta su Piazza Nenni (segmento Giovanni XXIII – Purgatorio).