Come ormai noto, il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver affidato la panchina della prima squadra fino al 30 giugno 2023 a Mario Somma. “Quando ieri ho ricevuto la chiamata ho dato subito la mia disponibilità senza condizioni di contratto. Ritengo che sia una grossa opportunità per me anche anomala perché nessuno poteva immaginarlo con una squadra quarta in classifica. Ho sempre ritenuto che questa squadra ha dei valori. Ho desiderio di dimostrare il mio meglio. Il contratto è quello al minimo federale senza cambiare lo staff tecnico perché in questo momento non possiamo permetterci cambiamenti estremi. Mi sono ciecamente fidavo del lavoro di Gallo che per me ha fatto meglio di chiunque altro. È un bel gruppo molto valido con alternative importanti”, ha affermato il tecnico alla presentazione ufficiale.

Soddisfatto della scelta anche mister Gallo il presidente Canonico: “Il mister è determinato e ci ha fatto i complimenti per la squadra. Ha un’energia positiva e dopo una situazione imbarazzante per il Club ci serviva un allenatore con personalità”.