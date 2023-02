Evasione da film per Marco Raduano, 40 anni, considerato al vertice dell’omonimo clan della mafia di Vieste. Raduano, detto “Pallone” è scappato questa sera dal carcere di Nuoro Badu ‘e Carros dove era detenuto. Il boss è evaso calandosi dalla sua cella annodando le lenzuola del letto. Subito dopo l’evasione in Sardegna sono scattati controlli e perquisizioni. Il 3 febbraio è stato condannato in via definitiva a 19 anni di reclusione più tre di libertà vigilata per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, aggravata dal metodo mafioso e dall’impiego di armi, anche da guerra. Raduano è accusato anche di aver partecipato all’omicidio di Giuseppe Silvestri assassino a Monte Sant’Angelo nel 2017.