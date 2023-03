Solo pari in casa per l’Asd Orta Nova, che impatta 1-1 contro il Borgorosso Molfetta nella 21sima giornata di Eccellenza, girone A, per effetto del vantaggio di Vitale per gli ospiti al 25′ e il pareggio di Nannola al 30′. Un punto che serve a poco agli ortesi che in classifica rimangono in zona playout a 25 punti, a due lunghezze dal Reali Siti che in casa incassa una brutta sconfitta dal Mola che passa 5-3. Tanti gol, molte emozioni ed anche troppe assenze per i padroni di casa che dopo un buon primo tempo (2-2 il parziale), cedono nel finale ai baresi.

In Prima Categoria, buon pari per lo Stornarella che fa 0-0 in casa della Nick Calcio Bari al termine di una gara sofferta ma in cui il muro difensivo dei biancoazzurri ha retto. In classifica, lo Stornarella naviga in acque sicure a quota 23 punti, a 6 lunghezze dai playout e altrettante dai playoff.