Il Foggia e Delio Rossi di nuovo assieme. L’ex tecnico della Lazio e grande ex rossonero torna sulla panchina dei satanelli dopo una trattativa lampo con il presidente Canonico. Rossi rimarrà fino al 2024 ed è atteso domani a Foggia per firmare il contratto e dirigere il primo allenamento. Poi la (probabile) presentazione alla stampa anche in vista del debutto a Messina di domenica pomeriggio.

Delio Rossi a Foggia ha giocato sei stagioni e ha allenato nel 1995-96 la prima squadra in Serie B e in precedenza aveva allenato la formazione Primavera rossonera dal 1991 al 1993. A lui toccherà indirizzare sui binari giusti la stagione del Foggia, dopo il brusco addio di Gallo e le dimissioni di Somma che avevano depresso ancora di più un ambiente già deluso dall’andamento della stagione. In classifica la situazione rossonera non è poi così catastrofica: la partecipazione ai playoff è stata praticamente blindata e il terzo posto è ancora a portata di mano.