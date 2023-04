Arrestato dopo sette anni il 43enne senegalese Djiby Ba, accusato di essere l’assassino di Valentina Tarallo, ricercatrice 29enne originaria di Orta Nova e residente in Piemonte, che fu uccisa a sprangate l’11 aprile 2016. La ragazza lavorava in Svizzera dove aveva conosciuto il senegalese, con cui aveva anche avuto una breve relazione.

Valentina era stata trovata morta vicino casa e inizialmente si era pensata a una rapina finita male. Poi le indagini si sono fatte più serrate fino a coinvolgere l’uomo, incastrato da un’impronta digitale. La cattura è avvenuta a Dakar, in una zona periferica. Ba era stato già denunciato per maltrattamenti dalla ex moglie, con la quale aveva vissuto in provincia di Varese.