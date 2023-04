Giovedì 27 aprile, alle ore 18 nella sala “Rosa del Vento” della sede della Fondazione dei Monti Uniti, in via Arpi 152 a Foggia, si terrà la presentazione del libro “Ernesto De Maio e il movimento socialista nei Reali Siti”, curato da Alfonso Maria Palomba. Alla presentazione del volume, che rientra nel ciclo di incontri organizzati dalla Fondazione e intitolato “La Storia in Capitanata tra moderna e contemporanea” II edizione, prenderanno parte il presidente della Fondazione, Aldo Ligustro, il Direttore del comitato di Foggia dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, professor Francesco Barbaro, e l’autore.

Si tratta di una nuova e importante ricerca storica sugli avvenimenti politici e sociali che interessano il territorio dei Reali Siti, le cinque colonie agricole volute dai Borbone e corrispondenti oggi ai cinque comuni di Orta Nova, Carapelle, Ordona, Stornara e Stornarella. Lo studio del professor Palomba si concentra, in particolare, sui delicati e complessi eventi accaduti tra fine Ottocento e avvento del fascismo, interpretati attraverso le vicissitudini umane e politiche di Ernesto De Maio, socialista nato ad Orta Nova, figura di notevole spessore culturale e politico che subì le violenze e le angherie del fascismo, la cui vicenda era caduta nell’oblio.

La pubblicazione, nata con lo scopo di restituire verità storica e dignità politica ad un personaggio che, nonostante i contrastanti giudizi storici, in un momento in cui non era facile dichiararsi socialista ha lasciato chiari segni del suo impegno per la comunità di appartenenza, ad onta di ogni “damnatio memoriae” – malgrado la via a lui intitolata nel 1946, De Maio non compare nemmeno nell’albo dei sindaci della sua città -, consente al lettore anche un’interessante immersione nel periodo storico esaminato, locale e nazionale, grazie ai numerosi documenti d’archivio e alle polemiche espresse dalla pubblicistica del tempo, fedelmente e interamente riportate dall’autore.