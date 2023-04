L’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo I di Stornara, in occasione delle celebrazioni annuali per l’International Jazz Day, organizza venerdì 28 aprile, dalle ore 19:00, presso l’Auditorium Scolastico, un concerto gratuito dal titolo Operas and Arias in Jazz ad opera di Reimaging Duo formato dal prof. Pietro Gallo al pianoforte e dal prof. Dario Doronzo al flicorno.

L’Istituto Comprensivo, grazie al prezioso lavoro e alla volontà della Dirigente Scolastica prof.ssa Matilde Iaccarino, con questo concerto jazz, in linea con le attività progettate e realizzate durante l’anno scolastico, amplia l’offerta culturale e la offre, in maniera gratuita, alla comunità tutta ponendosi, sempre più, quale luogo di incontro, di dialogo e di promozione culturale.

Il progetto Reimaging Duo, attraverso la serata Operas and Arias in Jazz, vuole rendere omaggio al passato e al dialogo con il presente. Una metamorfosi che mira a trascendere la tradizione verso le prospettive e il potenziale del contemporaneo, proiettando le note in un universo eclettico dove non mancano la ricerca, la continuità e l’emulazione del passato. Il compositore Daniele Sardone e il Reimaging Duo, offronfo un repertorio ampio che abbraccia nuove esplorazioni sonore in cui

classicismo e modernità si fondono. Un omaggio alla tradizione espressa nella freschezza di un idioma attuale, un dialogo continuo e consolidato tra suoni, colori, storie, culture, sinergicamente confluenti in una nuova musica.