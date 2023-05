C’è l’Audace Cerignola sulla strada del Foggia verso la fase nazionale dei playoff. E’ quanto ha stabilito il sorteggio di stamane, che vedrà gli uomini di Rossi impegnati al “Monterisi” giovedì 18 maggio e il ritorno allo Zaccheria lunedì 22. Entrambe le gare si giocheranno alle 20.30. Si tratta di un dejavu che preoccupa un pò in casa rossonera, visti i due precedenti in regular season: all’andata, gli ofantini si imposero 3-2 in rimonta allo Zaccheria, al ritorno andò peggio con un perentorio 4-2.

Questi accoppiamenti nel primo turno nazionale dei playoff di Serie C Ancona-Lecco, Virtus Verona-Pescara, Audace Cerignola-Foggia, Pro Sesto-Vicenza e Gubbio-Virtus Entella.