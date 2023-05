Terzo appuntamento della Rassegna Culturale “Leggo, ergo sum” – I Edizione “La classe capovolta” dell’I.I.S. “Adriano Olivetti” per il “Maggio dei Libri”, con il patrocinio del Comune di Orta Nova e in collaborazione con il Gruppo di Lettura “Gli Spaginati” di Stornarella. Oggi alle 18 al Palazzo ex Gesuitico di Orta Nove, ospite della terza giornata sarà Francesco Vino, docente di Lettere nella scuola secondaria di primo grado.

Coltiva tra i suoi interessi la storia contemporanea e la letteratura. Ha pubblicato il saggio “Una storia offuscata: il doppio stato nell’Italia della prima Repubblica” (Roma, 2011) e il volume “Leopardi… quando beltà splendea” (Progedit, 2019). “La bellezza ritorna” (Edizioni del Rosone, 2023) è il suo primo romanzo. Dialogheranno con Francesco Vino gli studenti e le studentesse dell’Olivetti con la partecipaIone speciale dell’autrice emergente Alessia Lasorsa.

Ai partecipanti che ne faranno richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai fini formativi. Coordinamento organizzativo: Paola Grillo, Arturo Gianluca Di Giovine, Elsa Renzulli, Daniela Iannuzzi. Dirigente Scolastica è la prof.ssa Maria Carbone.